Игроки "Барселоны" остались недовольны отношением руководства клуба к Иньесте

Игроки каталонской "Барселоны" остались недовольны отношением руководства клуба к капитану команды Андресу Иньесте.

Как информирует sport.es, футболисты "сине-гранатовых" не понимают позиции, которой придерживаются боссы клуба в отношении продления контракта с 33-летним полузащитником. При этом игроки "Барсы" остаются недовольны заявлениями первых лиц, которые заверяют в скором подписании нового соглашения, тогда как сам Иньеста утверждает, что предпосылок для этого пока не существует.

Напомним, "Барселона" отказалась от покупки Коутиньо. | soccernews.ru