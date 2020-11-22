Игроки "Барселоны" поддержали Ансу Фати перед матчем с "Атлетико"

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Игроки "Барселоны" поддержали Ансу Фати перед матчем с "Атлетико"

Футболисты "Барселоны" перед матчем 10-го тура Примеры с "Атлетико" (0:1) поддержали форварда команды Ансу Фати, который восстанавливается после травмы.

Игроки вышли в футболках в поддержку 18-летнего Фати.

Напомним, испанец лечится после операции на колене. Он пропустит около 4 месяцев.

В этом сезоне Ла Лиги Фати провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

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