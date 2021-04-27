Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии
Фото: Твиттер @Inter
Игроки "Интера" планируют оказать поддержку клубу в трудной финансовой ситуации, которая сложилась на фоне затянувшейся пандемии коронавируса.
FCInter1908 сообщает, что футболисты не будут претендовать на бонусы, предусмотренных за победу в Серии А. Клуб, который понес значительные убытки может сэкономить на этом немалую сумму.
Ранее появилась информация о том, что таким же образом планируют поступить и футболисты мадридского "Реала". Однако, шансы "сливочных" на чемпионтсво значительно ниже.
Напомним, "Интер" станет досрочно может стать чемпионом Италии в следующем туре, если одержит победу над "Кротоне", а "Аталанта" потеряет очки в матче с "Сассуоло".
Читать также: Агуэро может перейти в "Интер" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Названа сумма, которую "Шахтер" предложил Де Дзерби
-
«Реал» не продаст Эдегора
-
Французскую Лигу 1 могут сократить до 18 клубов
-
Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии
-
Василий Уткин: "Интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА"
-
Депутат Лебедев: "Лучше судья-трансгендер, чем наш Вилков"
-
Роджерс не хочет работать в "Тоттенхэме"
-
Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следят за нападающим "Лилля"
-
"Валенсия" интересуется Азмуном
-
Гвардиола: "Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться"
-
"Атлетико" хочет купить лучшего ассистента чемпионата Португалии
-
"РБ Лейпциг" хочет забрать лучшего бомбардира "Зальцбурга"
-
Ибрагимович восстановился от травмы
-
Эрик Гарсия перейдет в "Барселону"
-
"Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом"
-
Почеттино поделился мыслями перед полуфиналом против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
ЭСК признала ошибочной красную карточку Ахметова
-
Расписание матчей 28-го тура РПЛ
-
Газизов мог зимой уйти из "Спартака" в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17