Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате Италии

Теги интер милан

Игроки "Интера" окажут помощь клубу, отказавшись от бонусов за победу в чемпионате ИталииФото: Твиттер @Inter 
Игроки "Интера" планируют оказать поддержку клубу в трудной финансовой ситуации, которая сложилась на фоне затянувшейся пандемии коронавируса.

FCInter1908 сообщает, что футболисты не будут претендовать на бонусы, предусмотренных за победу в Серии А. Клуб, который понес значительные убытки может сэкономить на этом немалую сумму.

Ранее появилась информация о том, что таким же образом планируют поступить и футболисты мадридского "Реала". Однако, шансы "сливочных" на чемпионтсво значительно ниже.

Напомним, "Интер" станет досрочно может стать чемпионом Италии в следующем туре, если одержит победу над "Кротоне", а "Аталанта" потеряет очки в матче с "Сассуоло".

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