Игроки "Манчестер Юнайтед" негативно отреагировали на новость о Суперлиге

Фото: Твиттер @ManUtd

Игроки "Манчестер Юнайтед" выразили недовольство участием клуба в создании европейской Суперлиги.

"Парни не рады. Они чувствуют себя так, словно клуб их не защитил и скрыл информацию. Им кажется, что клуб просто не потрудился объяснить суть решения и не обсудил с футболистами действия, которые повлияют на ход их карьеры", – сказал в беседе с The Athletic источник, близкий к игрокам "красных дьяволов".

Один из агентов футболистов заявил: "Я поговорил с несколькими игроками, и они считают, что это полнейший фарс. Им нравится играть в АПЛ. Боссы думают, что такие изменения принесут пользу, но кроме них почти никто так не считает".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" стал одним из 12 клубов, которые объявили о создании новой европейской Суперлиги.