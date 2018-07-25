Инна Ярмоленко - супруга вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко

Нынешним летом "Вест Хэм" ведет себя на трансферном рынке более чем активно, уже подписав игроков на сумму в 95 миллионов евро. Одним из новичков стал 28-летний вингер Андрей Ярмоленко, купленный за 20 миллионов евро у дортмундской "Боруссии". По дороговизне трансфер украинца стал третьим в текущее межсезонье для лондонского клуба, но в Англии в большей степени обратили внимание не на этот нюанс, а на супругу футболиста Инну. И, следует признать, не зря.

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