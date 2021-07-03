"Интер" близок к подписанию замены для Хакими
Фото инстаграм Дензела Думфриса
Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис, вероятно, станет игроком миланского "Интера".
По информации De Telegraaf, клубы близки к договорённости о трансфере 25-летнего футболиста.
Голландский фулбек заменит в составе "нерадзурри" Ашрафа Хакими, которого выкупил ПСЖ.
Сумма отступных в контракте Думфриса составляет 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне игрок провёл за ПСВ 41 матч, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
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|Наполи
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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|Дженоа
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|Лечче
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