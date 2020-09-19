"Интер" хочет перехватить Смоллинга у "Ромы"

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"Интер" хочет перехватить Смоллинга у "Ромы"

"Интер" готов побороться за защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга.

По сведениям Goal.com, "нерадзурри" намерены перехватить 30-летнего игрока у "Ромы".

Отмечается, что преимущество "Интера" в том, что они готовы платить Смоллингу такую же зарплату, которую он зарабатывает в "МЮ".

В прошлом сезоне Смоллинг находился в аренде в "Роме". Он провел 37 игр, забил три гола и отдал два ассиста.

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