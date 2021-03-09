"Интер" минимально обыграл "Аталанту"

В Милане закончился последний матч в рамках 26 тура итальянской Серии А. "Интер" на своем поле принимал "Аталанту" и оказался сильнее соперника - 1:0. Победу подопечным Конте принес точный удар Шкриньяра на 54 минуте матча. Этот результат позволил "Интеру" оторваться от преследователей и укрепиться на первой строчке в турнирной таблице, набрав 62 очка. "Бергамаски" остались на пятом месте, имея в своем активе 49 баллов. Стоит отметить, что российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вновь начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 73 минуте. Однако помочь своей команде не смог.

"Интер" - "Аталанта" 1:0 (0:0)

Гол: Шкриньяр, 54 - 1:0

"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 85), Брозович (Гальярдини, 77), Перишич (Дармиан, 85), Видаль (Эриксен, 53), Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

"Аталанта": Спортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер (Пашалич, 81), Гимшити (Паломино, 81), Сапата (Муриэль, 70).