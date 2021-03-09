"Интер" минимально обыграл "Аталанту"
В Милане закончился последний матч в рамках 26 тура итальянской Серии А. "Интер" на своем поле принимал "Аталанту" и оказался сильнее соперника - 1:0. Победу подопечным Конте принес точный удар Шкриньяра на 54 минуте матча. Этот результат позволил "Интеру" оторваться от преследователей и укрепиться на первой строчке в турнирной таблице, набрав 62 очка. "Бергамаски" остались на пятом месте, имея в своем активе 49 баллов. Стоит отметить, что российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вновь начал матч со скамейки запасных и появился на поле на 73 минуте. Однако помочь своей команде не смог.
"Интер" - "Аталанта" 1:0 (0:0)
Гол: Шкриньяр, 54 - 1:0
"Интер": Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 85), Брозович (Гальярдини, 77), Перишич (Дармиан, 85), Видаль (Эриксен, 53), Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).
"Аталанта": Спортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер (Пашалич, 81), Гимшити (Паломино, 81), Сапата (Муриэль, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17