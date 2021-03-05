"Интер" нацелился на голкипера "Ювентуса"
Вратарь Маттиа Перин может ближайшим летом перейти из "Ювентуса" в "Интер", сообщает Inter Live.
По информации источника, миланский клуб хочет найти достойного конкурента для 36-летнего Самира Хандановича.
В "Ювентусе" не рассчитывают на Перина, который в последний раз играл за "старую синьору" в апреле 2019 года, после чего выступал за "Дженоа" на правах аренды.
В текущем сезоне 28-летний голкипер провёл за "грифонов" 22 матча и пропустил 28 голов. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17