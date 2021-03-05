"Интер" нацелился на голкипера "Ювентуса"

Вратарь Маттиа Перин может ближайшим летом перейти из "Ювентуса" в "Интер", сообщает Inter Live.

По информации источника, миланский клуб хочет найти достойного конкурента для 36-летнего Самира Хандановича.

В "Ювентусе" не рассчитывают на Перина, который в последний раз играл за "старую синьору" в апреле 2019 года, после чего выступал за "Дженоа" на правах аренды.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провёл за "грифонов" 22 матча и пропустил 28 голов. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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