"Интер" заплатил "Маннчестер Юнайтед" бонус за Лукаку
"Интер" перевел на счет "Манчестер Юнайтед" бонус за нападающего Ромелу Лукаку, сообщает La Repubblica.
Вчера сообщалось о том, что итальянский клуб произвел оплату за бельгийца в установленный срок. По данным источника, "Интер" выплатил "манкунианцам" 1,9 миллиона евро. Если бы этого не произошло, то для "змей" могла наступить серьезная финансовая ответственность.
Напомним, "нерадзурри" купили форварда летом 2019 года за 74 миллиона евро.Кроме этого соглашение подразумевало выплаты бонуса в размере 5 миллионов.
Владельцы "Интера" Suning Group продолжают искать покупателей, которые смогут купить часть или всех акций клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18