"Интеру" и "Тоттенхэму" предложили подписать хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может продолжить карьеру в Италии или Англии.

По информации Kicker, представители 27-летнего футболиста ведут переговоры с "Интером" и "Тоттенхэмом".

Сообщается, что "нерадзурри" и "шпоры" получили предложение подписать француза в качестве свободного агента.

Контракт Толиссо с "Баварией" истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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