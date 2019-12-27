Иско предпочитает "Челси" другой клуб АПЛ

Полузащитник "Реала" Иско, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает El Desmarque, в трансфере 27-летнего испанца заинтересован "Челси", однако игрок планирует перебраться в "Манчестер Сити". Из окружения игрока стало известно, что на его переходе настаивает Хосеп Гвардиола, который видит в нем замену Давиду Сильве.

В этом сезоне Иско принял участие в 13 играх, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Контракт Иско с "Реалом" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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