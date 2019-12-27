Иско предпочитает "Челси" другой клуб АПЛ

Теги реал мадридчелсиманчестер ситиискотрансферы

Иско предпочитает "Челси" другой клуб АПЛ

Полузащитник "Реала" Иско, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает El Desmarque, в трансфере 27-летнего испанца заинтересован "Челси", однако игрок планирует перебраться в "Манчестер Сити". Из окружения игрока стало известно, что на его переходе настаивает Хосеп Гвардиола, который видит в нем замену Давиду Сильве.

В этом сезоне Иско принял участие в 13 играх, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Контракт Иско с "Реалом" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Читайте также: "Реал" подобрал замену для Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 18 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов