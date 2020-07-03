Испанский журналист заявил, что Смолов ведет себя как ребенок

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Испанский журналист заявил, что Смолов ведет себя как ребенок

Испанский журналист издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало рассказал, что думает об игре российского нападающего "Сельты" Федора Смолова.

Напомним, футболист выступает в клубе из Виго на правах аренды с января 2020 года.

"Главный проблема Смолова в его голове. Это не "физика" и не агрессия. Иногда он ведет себя по-детски, а ему уже 30 лет, пора взрослеть. Футбол в Испании - это профессионализм, нужно доказывать право играть в Ла Лиге. А не вести себя как ребенок. Например во время карантина он вернулся в Москву. "Я хочу уехать, мне здесь скучно…". Ну что это такое? Поступил как мальчик!" - цитирует журналиста "Чемпионат".

Отметим, что в составе "Сельты" футболист забил два гола: мадридскому "Реалу" и "Барселоне".

А еще: Смолов показал кадр с тренировки "Сельты"| http://soccernews.ru
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