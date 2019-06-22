Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

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Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

Заместитель главного редактора издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров рассказал, сколько денег потратил на "Спартак" владелец клуба Леонид Федун.

"Федун потратил на "Спартак" около двух миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачено на клуб четверть состояния. Это важная история", - заявил журналист.

Федун купил контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. С тех пор "красно-белые" выиграли два трофея - чемпионат и Суперкубок России.

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