Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
Заместитель главного редактора издания "Спорт-Экспресс" Сергей Егоров рассказал, сколько денег потратил на "Спартак" владелец клуба Леонид Федун.
"Федун потратил на "Спартак" около двух миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачено на клуб четверть состояния. Это важная история", - заявил журналист.
Федун купил контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. С тех пор "красно-белые" выиграли два трофея - чемпионат и Суперкубок России.
Не пропустите: "Спартак" презентовал новый клубный автобус. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзаньоло и Кин отстранены от молодёжной сборной Италии по дисциплинарным причинам
-
Источник: Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов
-
"Атлетико" согласовал условия личного контракта с ещё одним воспитанником "Реала"
-
Рамос опубликовал видео со своей свадьбы
-
Два клуба Серии А ведут борьбу за Балотелли
-
Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди
-
Конте определился с будущим Наингголана в "Интере"
-
Менотти: "Сборной Аргентины не поможет ни Кройфф, ни Гвардиола"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе Уан-Биссаки
-
Товарищеские матчи: "Торпедо" уничтожило "Шеффилд" и другие результаты
-
Бенитес близок к уходу из "Ньюкасла"
-
Сборная Уганды впервые за 41 год победила на Кубке Африки
-
"Кофе со сливками": появилось фото оригинальной тренировочной формы "Реала" на следующий сезон
-
Жезус сменил игровой номер в "Манчестер Сити"
-
"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом
-
Датский форвард Ольсен отказал ЦСКА
-
"Спартак" презентовал новый клубный автобус
-
Тарасов выбыл на два месяца
-
ПСЖ интересуется лидером "Севильи"
-
"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20