Источник: Кристиан Ромеро - игрок "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Защитник сборной Аргентины и "Аталанты" Кристиан Ромеро стал игроком лондонского "Тоттенхэма", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Аталанта" приняла предложение "шпор" в размере 50 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

Ранее Романо сообщал, что личный контракт игрока с английским клубом уже согласован.

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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