Источник: "Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ"

Фото: Твиттер @neymarjr

До сих пор не ясно, останутся ли в ПСЖ два ведущих форварда парижского клуба Неймар и Килиан Мбаппе.

По информации El Chiringuito TV, оба нападающих не торопятся подписывать новые соглашения. Более того, источники заявляют, что они будут отвергать предложения клуба. Действующие контракты обоих футболистов заканчиваются летом 2022 года.

СМИ ранее сообщали, что Неймар близок к подписанию нового 5-летнего контракта с ПСЖ, но официальной информации на этот счет до сих пор не поступило.

И бразильца и француза будут рады видеть в своем составе европейские топ-клубы. Мбаппе, в силу возраста, востребован больше и его очень хотел бы заполучить мадридский "Реал".

В текущем сезоне Неймар забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах Лиги 1.

Мбаппе сыграл 25 игр в чемпионате Франции. На его счету 20 мячей и 6 ассистов.