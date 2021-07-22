Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт

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Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контрактФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, аргентинский нападающий Лионель Месси подпишет с "Барселоной" новый контракт на пять лет.

По информации источника, все экономические проблемы каталонского клуба, которые мешают зарегистрировать игрока, должны быть решены до официальального объявления.

В клубе не сомневаются, что Месси продолжит выступать в футболке "блауграны", а продление контракта - вопрос времени, независимо от того, останется ли Гризманн или нет.

Также отмечается, что ПСЖ и "Манчестер Сити" знают об этой информации и пока не предпринимали никаких официальных шагов для подписания контракта с Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец согласился на понижение зарплаты на 50%.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 35 матчей за "Барсу" в Примере, в которых забил 30 голов и отдал 9 голевых передач.

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