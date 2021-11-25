Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" определился с кандидатурой нового главного тренера команды.
Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн из издания The Athletiс, Ральф Рангник будет назначен временным менеджером "Юнайтед" на срок до конца мая.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с немецким специалистом.
Тем не менее, он не будет руководить командой в матче против "Челси" в воскресенье из-за отсутствия разрешения на работу.
Отмечается, что после окончания тренерского контракта он будет еще как минимум два года консультировать английский клуб.
Напомним, что сейчас Рангник занимает должность директора по развитию и спорту в московском "Локомотиве".
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