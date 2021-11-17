Источник: "Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда

Теги реал мадридкилиан мбаппеэрлинг холанд

Источник: "Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и ХоландаФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заключил соглашение с компанией Legends на 400 миллионов евро, сообщают El Confidencial, 2Playbook и Эдуардо Инда.

Legends - это корпорация по производству продуктов питания, напитков, товаров, розничной торговли и стадионов, обслуживающая развлекательные заведения и компании. 

По словам Эдуардо Инды, Флорентино Перес уже сообщил членам клуба, что 200 миллионов из этой сделки пойдут на нужды реконструкции "Сантьяго Бернабеу", а ещё 200 на траты по сделкам нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. 

По его словам "Мадрид" уже знает, что оба игрока будут подписаны и потратит эти 200 миллионов евро на выплаты их сделок (комиссионные, сумма перехода, прочее).

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