Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
Как сообщает Alittihad.ae, Сергей Ребров не обращался к руководству "Аль-Айна" с просьбой покинуть клуб и возглавить сборную Украины.
По информации источника, в соглашении тренер с клубом из ОАЭ нет пункта, который позволяет уйти в национальную команду в любое время, если поступит предложение.
Ранее Мирон Маркевич сообщил, что Ребров станет новым главным тренером сборной Украины.
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