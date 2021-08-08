Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную

Теги украинасергей ребров

Источник: Ребров не возглавит украинскую сборнуюКак сообщает Alittihad.ae, Сергей Ребров не обращался к руководству "Аль-Айна" с просьбой покинуть клуб и возглавить сборную Украины.

По информации источника, в соглашении тренер с клубом из ОАЭ нет пункта, который позволяет уйти в национальную команду в любое время, если поступит предложение.

Ранее Мирон Маркевич сообщил, что Ребров станет новым главным тренером сборной Украины.

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