Источник: Шиманьски летом покинет "Динамо"
Фото: твиттер Шиманьски\Автор неизвестен
Польский полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски по окончании сезона покинет российский клуб, сообщает PiłkaNożna.pl.
По информации источника, футболист хочет покинуть Россию, но не будет делать этого сейчас, а доиграет сезон в московском клубе.
Отмечается, что Шиманьски уже уведомил об этом главного тренера "Динамо" Сандро Шварца.
В нынешнем сезоне поляк сыграл в 22 матчах в составе москвичей во всех турнирах, в которых сумел забить 6 голов и отдать 8 результативных передач.
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