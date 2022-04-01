Источник: Шиманьски летом покинет "Динамо"

Фото: твиттер Шиманьски\Автор неизвестен

Польский полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманьски по окончании сезона покинет российский клуб, сообщает PiłkaNożna.pl.

По информации источника, футболист хочет покинуть Россию, но не будет делать этого сейчас, а доиграет сезон в московском клубе.

Отмечается, что Шиманьски уже уведомил об этом главного тренера "Динамо" Сандро Шварца.

В нынешнем сезоне поляк сыграл в 22 матчах в составе москвичей во всех турнирах, в которых сумел забить 6 голов и отдать 8 результативных передач.

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