Источник: все готово для перехода Пьянича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Мария Гарридо, между Пьяничем, "Барселоной" и "Ювентусом" уже согласованы все детали перехода.

По информации источника, единственным препятствием для этого трансфера является Аарон Рэмзи, от которого туринцам необходимо избавиться.

Ранее сообщалось, что Пьянич отправится в стан "бьянконери" на правах аренды.

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