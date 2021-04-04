Итальянские СМИ прокомментировали игру Миранчука

Фото: Твиттер @Atalanta_FR

В прошедшем матче 29 тура Серии А между "Аталантой" и "Удинезе" (3:2) россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте. Несмотря на то, что итог игры уже не изменился, полузащитник получил отзывы в итальянской прессе.

Газета L'Eco di Bergamo оставила полузащитника без оценки, но не добавила комментарий: "Заменил Сапату и провел на поле заключительные минуты в роли правого нападающего. Напомнил о себе интересными ходами в паре эпизодов, нанес один удар по воротам, но он получился слабым".

La Gazzetta dello Sport также оставила Миранчука без оценки из-за малого количества сыгранного времени.

Всего в текущем сезоне хавбек выходил на поле в 19 матчах Серии А. На его счету 2 забитых мяча и одна результативная передача.