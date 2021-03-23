Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"
Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images
Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о том, как смена главного тренера в "Фиорентине" повлияет на форварда Александра Кокорина.
"Сейчас трудно что-то сказать про Кокорина. "Фиорентину" возглавит Якини, который был до Пранделли. Честно сказать, будет тяжело, меньше пространства для нападающих, так как Якини обычно играет с одним форвардом. Это может повлиять на Кокорина. У него мало поддержки и игровой практики", - приводит слова Палмери "Чемпионат".
В составе "Фиорентины" Кокорин провел три матча, но результативными действиями не отличился.
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