Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"

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Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о том, как смена главного тренера в "Фиорентине" повлияет на форварда Александра Кокорина.

"Сейчас трудно что-то сказать про Кокорина. "Фиорентину" возглавит Якини, который был до Пранделли. Честно сказать, будет тяжело, меньше пространства для нападающих, так как Якини обычно играет с одним форвардом. Это может повлиять на Кокорина. У него мало поддержки и игровой практики", - приводит слова Палмери "Чемпионат".

В составе "Фиорентины" Кокорин провел три матча, но результативными действиями не отличился.

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