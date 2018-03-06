Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать девятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Конте опускает руки

В центральном матче тура "Челси" побывал в гостях у "Манчестер Сити". Неделю назад лондонцы уже приезжали в Манчестер для встречи с другим местным гигантом и проиграли, но выглядели вполне себе достойно и если быть честным, то заслуживали на ничью. Ясное дело, что на "Этихад" "пенсионеры" отправлялись в статусе явного аутсайдера, шансов на бумаге у команды было немного, тем не менее их должно было мотивировать текущее турнирное положение, которое гласит о том, что "синие" вслед за "Арсеналом" потихоньку начинают отдалятся от первой четверки.

"Челси" разочаровал, как и собственно сам матч. С "горожан" за недостаток хлеба и зрелищ спрашивать не стоит, потому как они сделали ровно столько, сколько нужно для победы. А вот Антонио Конте неприятно удивил прежде всего тем, что, когда его команда пропустила гол и ей уже нечего было терять, его подопечные продолжали катать мяч как будто ничего и не произошло. Лондонский гранд повел себя как клуб из нижней части турнирной таблицы – пропустив гол, они стали удерживать счет, дабы не проиграть разгромно. Неприятное зрелище, как для клуба все еще обладающего статусом действующего чемпиона. Похоже, у Конте по-настоящему опустились руки и он больше не старается выдавить максимум из своего коллектива.

Камбэк по-манчестерски

Точка в 29-м туре была поставлена очень "жирная"! Завершался очередной английский уик-энд матчем на аутентичном "Селхерст Парк", куда в гости к "Кристал Пэлас" приехал "Манчестер Юнайтед". Несмотря на все чудовищные кадровые проблемы "орлов", предполагалось, что "красным дьяволам" легко точно не будет, ибо мало того, что лондонцы - отчаянно борющаяся за жизнь команда, так еще и домашняя.

Ребята Роя Ходжсона ударно провели начало обеих таймов. Уйдя на перерыв с минимальным преимуществом, уже спустя три минуты во второй половине встречи "Пэлас" забил второй и, казалось, сделал весомую заявку на победу. После такого расклада Жозе Моуринью пришлось ломать себя и давать установку своим подопечным бежать вперед. Большую роль в том, что "дьяволам" удалось вернуться в игру стал гол Смоллинга на 55-й минуте. Выдохнув с неким облегчением, спустя 20 минут Лукаку сравнял счет.

Кульминацией встречи стал феноменальный сейв Де Хеа, который в очередной раз продемонстрировал, почему именно он является лучшим голкипером мира, потащив "мертвый" мяч после сильного удара головой Бентеке. А уже в компенсированное время и в прямом, и переносном смысле выстрелил Неманья Матич: классным ударом из-за пределов штрафной площади серб застал врасплох Хеннесси. Фантастический камбэк – 2:3.

"Арсенал" продолжает позориться

Шутка ли, но "Арсенал" проиграл в шести из последних восьми встреч во всех соревнованиях. На этот раз "канониры" позволили обыграть себя "Брайтону". Как оказалось, проигрыш дома скромному "Эстерсунду" в ответном матче Лиги Европы едва ли можно связать с тем, что исход был решен в первом поединке, а беспомощность в двух подряд играх против "Манчестер Сити" – это в первую очередь особенности силы и мощи "горожан", а не слабость самих лондонцев. Быстрые голы Данка и Маррея поставили в тупик "Арсенал" и те смогли отквитать всего один мяч.

Сейчас уже со всей ответственностью можно заявить, что "пушкари" вне борьбы за первую четверку. Единственным шансом пробиться в Лигу Чемпионов на следующий сезон станет победа в Лиге Европы, но для этого подопечным мсье Венгера необходимо, как минимум, не оплошать в ближайшей двухматчевой схватке против "Милана".

"Ливерпуль" приобретает класс

"Ливерпуль" легко и уверенно разобрался с "Ньюкаслом" и это уже никого не удивляет, потому как в последнее время мерсисайдцы стали приучать к своим победам на классе. Еще в начале этого сезона Юргену Клоппа лихо доставалось за неумение настраивать команду на поединки с аутсайдерами. "Красные" частенько валяли дурака в матчах с заведомо слабым соперником, благодаря чему часто теряли драгоценные очки.

Сейчас же вырисовывается положительная тенденция для "красных". Коллекция из уверенно битых "Хаддерсфилда", "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Ньюкасла" даже в какой-то степени больше впечатляет, чем победа "Манчестер Сити" на "Энфилде" 14 января.

"Бернли" наконец-то побеждает

"Бернли", который очень сильно впечатлял всех на старте этого сезона, во второй его части конкретно сдал. Безвыигрышная серия "бордовых" продлилась без малого три месяца, хотя это ни коем образом не отобразилось на их положение в турнирной таблице. Команда Шона Дайча продолжает замыкать еврозону, только вот теперь с 40 очками в запасе, а это значит, что задача минимум на сезон уже выполнена – они не вылетят ни при каких обстоятельствах.

Вдвойне приятно для "Бернли", что они прервали неудачную серию волевой победой над одним из своих главных конкурентов "Эвертоном". На гол Тосуна "бордовые" ответили точными выстрелами Барнса и Вуда.

"Борнмут" бьют их же оружием

В последнее время за "Борнмутом" закрепился статус одной из самых духовитых команд Премьер-Лиги. "Вишни" уже не раз спасались в казалось уже проигрышных матчах. Но в 29-м туре подопечных Эдди Хау застрелили их собственным оружием: за несколько секунд до финального свистка Рияд Махрез великолепным ударом со штрафного вырвал ничью для "Лестера".

"Суонси" прибил "Вест Хэм"

Вот кому и идет на пользу постоянная смена главных тренеров, так это "Суонси". При новом менеджере Карлуше Карвальяле "лебеди" уступили всего в двух встречах, при том, что сыграли уже целых 14. В 29-м туре валлийский клуб на молекулы разобрал "Вест Хэм", обыграв со счетом 4:1, решив все вопросы уже в дебюте второго тайма. Великолепный матч провела связка в нападении из братьев Айю, также здорово себя проявил кореец Ки Сон Ен.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Мэттью Лоутон ("Бернли"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Крис Смоллинг ("Манчестер Юнайтед")

Полузащита: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Ки Сон Ен ("Суонси"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

Нападение: Джордан Айю ("Суонси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас")

Богдан Архипенко

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