Ивана Вида - мисс Хорватии и жена Домагоя Виды

На завершившемся Чемпионате Мира защитник сборной Хорватии Домагой Вида отметился скандальным поступком, из-за которого в России на него обрушился шквал критики. Тем не менее, о 29-летнем беке можно вспомнить и в положительном ключе, если взглянуть на его супругу Ивану - мисс Хорватии-2014.

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