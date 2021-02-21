"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере
Матч 24-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Кадисом" ознаменовался очередным достижением для капитана каталонцев Лионеля Месси.
Форвард впервые в карьере смог поразить ворота "Кадиса". Этот соперник стал 81-м соперником, кому Месси забивал. За время карьеры в "Барселоне" он встречался с 89 разными клубами.
Напомним, Месси дебютировал за "Барселону" в октябре 2004 года.
В текущем сезоне Ла Лиги аргентинец выходил на поле в 20 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Читать также: Месси установил рекорд "Барселоны" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14