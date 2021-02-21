"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере

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"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьереМатч 24-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Кадисом" ознаменовался очередным достижением для капитана каталонцев Лионеля Месси.

Форвард впервые в карьере смог поразить ворота "Кадиса". Этот соперник стал 81-м соперником, кому Месси забивал. За время карьеры в "Барселоне" он встречался с 89 разными клубами.

Напомним, Месси дебютировал за "Барселону" в октябре 2004 года.

В текущем сезоне Ла Лиги аргентинец выходил на поле в 20 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 3 результативные передачи.

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