Кафельников высказался по поводу инцидента с фотографией Мозеса

Олимпийский чемпион по теннису, бывшая первая ракетка мира и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников отреагировал на ситуацию, в которую попал хавбек "красно-белых" Виктор Мозес и РФС. Напомним, в Российским футбольном союзе показали смонтированное видео с фотографией полузащитника и "прифотошопленным" мячом.

"Если хотите узнать мое субъективное мнение, то не хочу поднимать тему фотошопа. Это пройденный этап. Я еще раз повторю, по моему мнению Мозес действительно играл рукой. Таким образом, пенальти, который назначил Левников был вполне себе обоснован", — приводит слова Кафельникова "СЭ".