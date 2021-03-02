Кафельников высказался по поводу инцидента с фотографией Мозеса

Теги евгений кафельниковвиктор мозес

Кафельников высказался по поводу инцидента с фотографией МозесаОлимпийский чемпион по теннису, бывшая первая ракетка мира и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников отреагировал на ситуацию, в которую попал хавбек "красно-белых" Виктор Мозес и РФС. Напомним, в Российским футбольном союзе показали смонтированное видео с фотографией полузащитника и "прифотошопленным" мячом.

"Если хотите узнать мое субъективное мнение, то не хочу поднимать тему фотошопа. Это пройденный этап. Я еще раз повторю, по моему мнению Мозес действительно играл рукой. Таким образом, пенальти, который назначил Левников был вполне себе обоснован", — приводит слова Кафельникова "СЭ".

Ранее появилась информация, что РФС может уволить монтажера, который наложил фотографию "СЭ" с Мозесом на видео.

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