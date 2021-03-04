Как Кокорин провёл матч с "Ромой": статистика

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Как Кокорин провёл матч с "Ромой": статистика

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин принял участие в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2).

Россиянин вышел на замену во втором тайме и провёл на поле 38 минут без учёта добавленных.

За этот период 29-летний нападающий 11 раз коснулся мяча, сделал 10 пасов с 70-процентной точностью, в том числе 1 длинную передачу.

Для Кокорина матч с "Ромой" стал третьим в составе "Фиорентины". Ранее он играл против "Интера" и "Удинезе".

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