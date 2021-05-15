Калиниченко высказался о деятельности Заремы Салиховой в "Спартаке"
Фото РИА Новости
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал вхождение Заремы Салиховой в совет директоров московского клуба.
Напомним, что супруга владельца "красно-белых" Леонида Федуна официально стала членом правления 3 мая.
"Случилось чудо. Зарема давно негласно была в совете директоров. Про неё все знали, только ленивый не шутил поначалу. Потом начали понимать, что это всё-таки игрок серьёзный внутри клуба. Ввели и ввели. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь во всех этих перипетиях клубного устройства "Спартака", слава богу, потому что, наверное, голову сломал бы. И совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола.
Как руководитель - кем и чем она руководит? Я в этом вопросе пустой. Но то, что я про неё слышал, все слышали – она имеет вес внутри спартаковского клубного руководства – это факт. Сейчас она официально в совете директоров – это факт. Я не знаю, хорошо это или плохо. Если бы болельщики знали всё, что творится в футболе, в клубе, они бы просто перестали ходить на футбол", - сказал Калиниченко.
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