Канчельскис: "По-моему, в "Спартаке" работают неадекватные люди"

Фото инстаграм Андрея Канчельскиса

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис подверг критике руководителей московского "Спартака".

"Я вообще "Спартак" не понимаю. Постоянно у них что-то новое, хотят удивить мир. Кто вообще работает в "Спартаке", нормальные, адекватные люди? Там же, по-моему, неадекватные люди работают. Там большие проблемы. Что они творят со "Спартаком" - с такой командой, с таким бюджетом, возможностями - постоянно издеваются над болельщиками", - сказал Канчельскис.

Напомним, что "Спартак" финишировал в РПЛ на втором месте и получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

"Красно-белые" с 2003 по 2017 год не выиграли ни одного трофея, после чего взяли чемпионство и Суперкубок России.

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