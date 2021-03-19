Канделаки высказалась о возможном возвращении Широкова в эфир "Матч ТВ"

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Канделаки высказалась о возможном возвращении Широкова в эфир "Матч ТВ"

Фото РИА Новости / Алексей Майшев

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки порассуждала о том, возможно ли возвращение в эфир федерального телеканала экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.

Напомним, что бывшего футболиста перестали привлекать к работе на "Матч ТВ" после скандала с избиением арбитра Никиты Данченкова в августе прошлого года.

"Мне его коллеги футболисты, с кем я тоже дружу, сказали: уже всё, столько времени прошло, а что там... Мы же эту работу постоянно ведём. Я с Ромой на связи. Я ему говорю: слушай, Рома, вот такая история, надеюсь, что ты понял, что ты осознал. У всех людей есть право на второй шанс. Давай начнём с интервью для сайта и посмотрим, как всё будет развиваться.

Мы стали говорить, и стало понятно, что не проговорить эту тему мы не можем. А если мы будем проговаривать, тогда ещё, кажется, продолжалось судебное разбирательство, то для него это было бы плохо, у него были свои соображения. Я говорю: окей, раз ты не можешь про эту тему поговорить публично... Если говорить с точки зрения законов телевидения, если человек, ассоциированный с нашим каналом, оказался в такой ситуации, не важно, фамилия твоя Широков, Кокорин, Мамаев, аудитория хочет покаяния. После покаяния аудитория готова всегда заново принять своего героя. В американском спорте и телевидении таких примеров масса", - сказала Канделаки.

Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей, который получит Данченков в виде компенсации.

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