Капелло оценил игру Неймара в матче с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (0:2).

"Я ожидал, что Неймар покажет что-то особенное. Думал, что он будет действовать более решительно. Но вместо этого он сделал много необязательных обводок и не был лидером команды. Лидер ведет команду к победе, а он только болтал", - приводит слова Капелло Football Italia.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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