Карпин не знает, почему его пригласили в сборную России

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Карпин не знает, почему его пригласили в сборную России

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что ему неизвестно, почему РФС выбрал именно его для национальной команды.

"Тренер я такой же, каким был как игрок, - обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня - это не ко мне вопрос. Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю", - сказал Карпин.

52-летний специалист в июле сменил у руля сборной отправленного в отставку Станислава Черчесова.

При Карпине россияне одержали 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

Не пропустите: Карпин назвал желаемого соперника для сборной России в стыках квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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