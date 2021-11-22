Карпин не знает, почему его пригласили в сборную России

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Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что ему неизвестно, почему РФС выбрал именно его для национальной команды.

"Тренер я такой же, каким был как игрок, - обыкновенный. Ничего сверхъестественного. Почему выбрали меня - это не ко мне вопрос. Внутреннего диалога о том, заслужил или нет, у меня не было. Выбор пал на меня, потому что, может, никого больше не было. Не знаю", - сказал Карпин.

52-летний специалист в июле сменил у руля сборной отправленного в отставку Станислава Черчесова.

При Карпине россияне одержали 5 побед в 7 матчах при 1 ничьей и 1 поражении.

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