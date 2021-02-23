Карпин трогательно попрощался с Еременко

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Карпин трогательно попрощался с ЕременкоГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин через свой Инстаграм поблагодарил хавбека Романа Еременко, который объявил, что покидает команду.

"Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает", — подписал Карпин совместное фото.

Напомним, Роман Еременко объявил, что покидает "Ростов" по семейным обстоятельствам. Футболист провел за клуб 47 матчей. В его активе 10 голов и 5 результативных передач.

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