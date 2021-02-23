Карпин трогательно попрощался с Еременко

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин через свой Инстаграм поблагодарил хавбека Романа Еременко, который объявил, что покидает команду.

"Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает", — подписал Карпин совместное фото.