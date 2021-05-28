Каррагер против отмены правила выездного гола в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Каррагера/Автор неизвестен
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался против отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков.
"Правило гостевого гола делает игры намного более захватывающими. УЕФА, вы делаете большую ошибку", - написал Каррагер в Twitter.
Напомним, 28 мая стало известно, что УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола. В действующем регламенте матчей еврокубков в матчах плей-офф при равном счете в следующую стадию турнира выходит та команда, которая забила больше голов на чужом поле.
Также не пропустите: Комитет УЕФА по соревнованиям утвердил отмену правила выездного гола в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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