Каррагер против отмены правила выездного гола в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Каррагера/Автор неизвестен

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался против отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков.

"Правило гостевого гола делает игры намного более захватывающими. УЕФА, вы делаете большую ошибку", - написал Каррагер в Twitter.

Напомним, 28 мая стало известно, что УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола. В действующем регламенте матчей еврокубков в матчах плей-офф при равном счете в следующую стадию турнира выходит та команда, которая забила больше голов на чужом поле.

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