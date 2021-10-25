Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал"

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Карвахаль и Модрич провели юбилейные матчи за "Реал"

Фото твиттер Madrid Xtra

Матч 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны" стал юбилейным сразу для двух игроков мадридского "Реала".

Правый защитник Дани Карвахаль провёл 300-ю игру в составе "сливочных", а хавбек Лука Модрич - 400-ю.

29-летний Карвахаль в 300 матчах забил 7 голов и сделал 51 ассист.

36-летний Модрич в 400 матчах забил 28 голов и сделал 63 ассиста.

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