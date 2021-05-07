Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани оформил по дублю в каждом из полуфинальных матчей Лиги Европы против "Ромы".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, уругвайцу удалось повторить рекорд еврокубков 35-летней давности.

В сезоне 1985/86 форвард "Кёльна" Клаус Аллофс также забил по два гола в ворота "Варегема" в обоих играх 1/2 финала Кубка УЕФА.

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