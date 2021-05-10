Кавани повторил рекорд Сульшера и Чичарито

Фото твиттер УЕФА

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Эдинсону Кавани удалось повторить клубный рекорд.

34-летний футболист забил 5 голов в текущем розыгрыше АПЛ после выхода на замену.

Это лучший результат в истории "красных дьяволов". Ранее подобное удавалось только Уле Гуннару Сульшеру и Хавьеру Эрнандесу, также известному как Чичарито.

Норвежец отличился 5 раз в Премьер-лиге после выхода на замену в сезоне 1998/99, а мексиканец - в сезоне 2010/11.

Не пропустите: Бруну Фернандеш побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru