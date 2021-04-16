Кавани стал автором уникального достижения

Фото Sky Sports Statto

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани достиг отметки в 50 забитых мячей в еврокубках.

Юбилейным для 34-летнего футболиста стал гол в ворота "Гранады" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает Sky Sports Statto, Кавани стал первым уругвайцем, отличившимся 50 раз в турнирах под эгидой УЕФА.

Среди игроков из Южной Америки ранее только трое добирались до указанного бомбардирского показателя - это Лионель Месси, Серхио Агуэро и Альфредо Ди Стефано.

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