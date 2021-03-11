КДК не стал отменять желтую карточку Жиго

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КДК не стал отменять желтую карточку ЖигоКонтрольно-дисциплинарный комитет оставил в силе желтую карточку, показанную защитнику "Спартака" Самуэлю Жиго в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Напомним, "красно-белые" обратились в КДК с просьбой отменить наказание, которое стало для ключевого защитника клуба четвертым в сезоне. 

"КДК отказал "Спартаку" в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго", — сообщил глава КДК Артур Григорьянц "Чемпионату".

Таким образом, француз не сможет помочь своей команде в важном матче 22-го тура против московского "Динамо".

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