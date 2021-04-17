Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду
Фото Agence France-Presse
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поддержал своего партнёра по команде Криштиану Роналду.
В последнее время звёздный португалец часто подвергается критике из-за неоднозначных поступков и слабых результатов "старой синьоры".
"Если Криштиану - проблема, то я хотел бы иметь побольше таких проблем", - цитирует Кьеллини Football Italia.
В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".
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|Интер Милан
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|Аталанта
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17