Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду

Фото Agence France-Presse

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поддержал своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

В последнее время звёздный португалец часто подвергается критике из-за неоднозначных поступков и слабых результатов "старой синьоры".

"Если Криштиану - проблема, то я хотел бы иметь побольше таких проблем", - цитирует Кьеллини Football Italia.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".

Не пропустите: Мнение: стоит ли "Реалу" возвращать Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru