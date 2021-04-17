Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду

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Кьеллини не понимает критику в адрес Роналду

Фото Agence France-Presse

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поддержал своего партнёра по команде Криштиану Роналду.

В последнее время звёздный португалец часто подвергается критике из-за неоднозначных поступков и слабых результатов "старой синьоры".

"Если Криштиану - проблема, то я хотел бы иметь побольше таких проблем", - цитирует Кьеллини Football Italia.

В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".

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