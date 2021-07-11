Фото: инстаграм Джорджо Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы.

Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы. В финальном поединке против Англии итальянец вышел на поле в возрасте 36 лет и 331 дня. По этому показателю он опередил своего соотечественника Джанлуиджи Буффона, который был капитаном сборной Италии в финале Евро-2012 в возрасте 34 лет и 154 дней.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. Всего он провел за национальную команду 107 матчей и забил восемь голов.

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