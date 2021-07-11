Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы

Теги италияджорджио кьеллинистатистика

Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы

Фото: инстаграм Джорджо Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы.

Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы. В финальном поединке против Англии итальянец вышел на поле в возрасте 36 лет и 331 дня. По этому показателю он опередил своего соотечественника Джанлуиджи Буффона, который был капитаном сборной Италии в финале Евро-2012 в возрасте 34 лет и 154 дней.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. Всего он провел за национальную команду 107 матчей и забил восемь голов.

Не пропустите: Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов