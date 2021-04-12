"Кёльн" уволил главного тренера

Фото сайт "Кёльна"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маркуса Гиздоля.

51-летний специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов "козлов" в последнее время.

"Кёльн" не может победить в 8 матчах Бундеслиги подряд (2 ничьи + 6 поражений), из-за чего опустился на 17-е место в турнирной таблице.

Гиздоль возглавлял команду с ноября 2019 года.

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