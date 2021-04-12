"Кёльн" уволил главного тренера

Теги кельн

"Кёльн" уволил главного тренера

Фото сайт "Кёльна"

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маркуса Гиздоля.

51-летний специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов "козлов" в последнее время.

"Кёльн" не может победить в 8 матчах Бундеслиги подряд (2 ничьи + 6 поражений), из-за чего опустился на 17-е место в турнирной таблице.

Гиздоль возглавлял команду с ноября 2019 года.

Не пропустите: "Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью установил личный антирекорд

Моуринью установил личный антирекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов