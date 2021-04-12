"Кёльн" уволил главного тренера
Фото сайт "Кёльна"
"Кёльн" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Маркуса Гиздоля.
51-летний специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов "козлов" в последнее время.
"Кёльн" не может победить в 8 матчах Бундеслиги подряд (2 ничьи + 6 поражений), из-за чего опустился на 17-е место в турнирной таблице.
Гиздоль возглавлял команду с ноября 2019 года.
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|Кельн
|32
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|Майнц 05
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|17
|Вердер Бремен
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