Кейруш намерен покинуть пост главного тренера сборной Ирана

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Кейруш намерен покинуть пост главного тренера сборной Ирана

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш намерен покинуть свой пост после Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщает O Jogo, 65-летний португальский специалист недоволен предложением иранской федерации футбола продлить контракт всего на полгода.

Кейруш счёл это оскорблением и решил уйти в отставку после мундиаля в России.

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