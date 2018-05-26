Кейруш намерен покинуть пост главного тренера сборной Ирана

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш намерен покинуть свой пост после Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщает O Jogo, 65-летний португальский специалист недоволен предложением иранской федерации футбола продлить контракт всего на полгода.

Кейруш счёл это оскорблением и решил уйти в отставку после мундиаля в России.

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