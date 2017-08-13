Клопп может заменить Коутиньо своим соотечественником

Английский "Ливерпуль" определился со вторым кандидатом на замену своему ключевому полузащитнику Филиппе Коутиньо, который может покинуть команды текущим летом.

Как информирует sport.es, альтернативой вингеру итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье, который видится главным претендентом на замену бразильцу, главный тренер "красных" Юрген Клопп видит хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера.

Напомним, вчера "Ливерпуль" не смог обыграть "Уотфорд". | soccernews.ru