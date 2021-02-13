Клопп проводит юбилейный матч у руля "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп достиг отметки в 300 матчей во главе мерсисайдской команды.

Юбилейной для немца стала сегодняшняя игра АПЛ против "Лестера".

Как сообщает Opta, Клопп - девятый тренер с 300 матчами у руля "красных".

53-летний специалист возглавляет "Ливерпуль" с осени 2015 года и выиграл с командой 4 трофея, в том числе чемпионство АПЛ и кубок Лиги Чемпионов.

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