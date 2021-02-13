Клопп проводит юбилейный матч у руля "Ливерпуля"

Теги ливерпульюрген клоппстатистика

Клопп проводит юбилейный матч у руля "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп достиг отметки в 300 матчей во главе мерсисайдской команды.

Юбилейной для немца стала сегодняшняя игра АПЛ против "Лестера".

Как сообщает Opta, Клопп - девятый тренер с 300 матчами у руля "красных".

53-летний специалист возглавляет "Ливерпуль" с осени 2015 года и выиграл с командой 4 трофея, в том числе чемпионство АПЛ и кубок Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Клопп рассказал о состояния травмированных игроков "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут

"Лестер" добыл волевую победу над "Ливерпулем", забив три гола за 6 минут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов