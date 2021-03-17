Клопп рассказал как к нему относятся в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об отношении к нему со стороны руководства и футболистов мерсисайдцев.

"Если мы не попадем в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то потеряем очень много денег. Если не учитывать финансовую часть, то ничего ужасного не случится. Я прекрасно понимаю, что в такой ситуации, как у нас, почти в любом клубе мира главному тренеру было бы нелегко. Я бы принял это, но здесь, в "Ливерпуле", все иначе.

Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки: здесь никто ни в ком не сомневается. Мы приняли ситуацию для себя и пробиваем себе путь через нее", — приводит слова Клоппа SportBild.

В текущем сезоне АПЛ "Ливерпуль" занимает 6 место в турнирной таблице, отставая от 4 места, дающего право на попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон, на пять очков.