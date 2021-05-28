Клуб из топ-5 лиг Европы интересуется защитником "Зенита" Чистяковым

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Напомним, что за питерский клуб 27-летний футболист выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Ростову".

"На определённом этапе мы уже договорились с "Зенитом", а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.

Касаемо самого предложения "Зенита" "Ростову", то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо "Зенит" хочет купить игрока подешевле. Если же всё будет затягиваться, то Дима вернётся либо в "Ростов", либо будем рассматривать другие варианты.

Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет - "Зенит", - сказал агент.

Не пропустите: "Зенит" подписал контракт с молодым талантом. | http://soccernews.ru