Клуб из топ-5 лиг Европы интересуется защитником "Зенита" Чистяковым
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.
Напомним, что за питерский клуб 27-летний футболист выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Ростову".
"На определённом этапе мы уже договорились с "Зенитом", а потом начались какие-то сложности. Заинтересованность от других топ-клубов РПЛ? Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.
Касаемо самого предложения "Зенита" "Ростову", то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры. Не знаю всех подробностей, но видимо "Зенит" хочет купить игрока подешевле. Если же всё будет затягиваться, то Дима вернётся либо в "Ростов", либо будем рассматривать другие варианты.
Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет - "Зенит", - сказал агент.
Не пропустите: "Зенит" подписал контракт с молодым талантом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: "Ювентус" уволил Пирло
-
"Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины
-
Официально: Хохлов - новый тренер "Ротора"
-
Тикнизян сделал выбор между ЦСКА и "Локомотивом"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет обменять Де Хеа на Облака
-
Лунин отреагировал на уход Зидана из "Реала"
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Моуринью хочет видеть в "Роме" экс-игрока "Баварии"
-
Клуб из топ-5 лиг Европы интересуется защитником "Зенита" Чистяковым
-
"Тоттенхэм" может назначить главным тренером украинца Реброва
-
В УЕФА допустили исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
Ари рассказал о своём уходе из "Краснодара"
-
В шорт-лист "Интера" попал ещё один тренер
-
Экс-игрок "Зенита" Иванович стал свободным агентом
-
"Локомотив" продлил контракт с 20-летним защитником
-
Алана Мамаева рассказала о влиянии тюрьмы на бывшего мужа
-
Аллегри намерен сохранить Дибалу в "Ювентусе"
-
Куман обратился в больницу: названа причина
-
ПСЖ может пригласить Зидана
-
Главные новости дня: 27 мая