Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира

Теги суперлига (европейская)

Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира

Журналист New York Times Тарик Панжа поделился информацией о штрафах клубам за выход из Суперлиги.

"Клубы не должны банку JP Morgan ни единого пенни. Как мне известно, банк покрыл свои расходы и списал все на неудачную сделку. Такое бывает. Что касается требований о возмещении убытков, то тут дело в клубах и консалтинговой фирме Key Capital.

Договор с клубами предполагал штрафы в случае, если команды выходили из Суперлиги после ее начала, а также после того, как кредитор и вещатели внесли свои деньги в проект. Однако этого не произошло, проект развалился за 48 часов", - написал журналист в твиттере.

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