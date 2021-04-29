Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
Журналист New York Times Тарик Панжа поделился информацией о штрафах клубам за выход из Суперлиги.
"Клубы не должны банку JP Morgan ни единого пенни. Как мне известно, банк покрыл свои расходы и списал все на неудачную сделку. Такое бывает. Что касается требований о возмещении убытков, то тут дело в клубах и консалтинговой фирме Key Capital.
Договор с клубами предполагал штрафы в случае, если команды выходили из Суперлиги после ее начала, а также после того, как кредитор и вещатели внесли свои деньги в проект. Однако этого не произошло, проект развалился за 48 часов", - написал журналист в твиттере.
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